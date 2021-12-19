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Три области остаются в «желтой» зоне по коронавирусу в Казахстане
19 Декабря 2021 09:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Три региона остаются в «желтой» зоне по коронавирусу в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
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Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 19 декабря 2021 года, в «желтой» зоне остаются Акмолинская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
В «зеленой» зоне: ггг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
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