Три области остаются в «желтой» зоне по коронавирусу в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Три региона остаются в «желтой» зоне по коронавирусу в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 19 декабря 2021 года, в «желтой» зоне остаются Акмолинская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В «зеленой» зоне: ггг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.