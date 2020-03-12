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    Три новых случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Армении

    12 Марта 2020, 00:07

    ЕРЕВАН.КАЗИНФОРМ – В Армении 11 марта зарегистрированы три новых случая заражения коронавирусом. Об этом со ссылкой на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам премьер-министра, коронавирус выявлен у трех пассажиров, прибывших из Италии. Двое из которых, 45-ти и 27-ми лет, являются гражданами Армении, один – гражданином Италии (51 год), работающим в Армении.

    «К сожалению, у нас сегодня три новых случая заражения коронавирусом. Все трое прибыли из Италии. Гражданин Италии и один гражданин Армении не имеют никаких жалоб. У второго гражданина Армении - пневмония», - отмечается в заявлении премьер-министра Никола Пашиняна на его странице в Facebook.

    По словам премьер-министра, в настоящий момент уточняется круг лиц, с которым контактировали заразившиеся.

    Напомним, что первый случай заболевания COVID-19 в Армении был зафиксирован в ночь на 1 марта. Положительным оказался тест 29-летнего гражданина Армении, прибывшего из Ирана. При этом, согласно заявлениям минздрава Армении, тест супруги 29-летнего гражданина оказался отрицательным. Контактировавшие с заболевшим гражданином лица были изолированы и продолжают находится в карантине в гостинице «Golden Palace» курортного города Цахкадзор.

    Автор:

    Азамат Альмаганбетов

    Армения
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