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    Три новые метеостанции появились в туристических местах Казахстана

    27 Октября 2021, 11:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казгидромет установил три автоматические метеорологические станции в туристических зонах Казахстана: Чарынском каньоне (АМС Шарын), Тургеньском ущелье (АМС Тургень) и на Кольсайских озерах (АМС Кольсай). Это позволит делать более точные прогнозы погоды для путешественников и турфирм, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    «В пандемию резко возросло количество туристских фирм и отдельных активистов, стремящихся знакомить казахстанцев с красотами нашей страны. Развитие активного туризма в нашей стране повышает спрос на гидрометеорологическое обеспечение. Точность прогнозов и заблаговременность оповещения по осадкам и штормовым предупреждениям формирует доходы целых отраслей во внутреннем туризме», - говорится в сообщении.

    РГП «Казгидромет» установил три автоматические метеорологические станции (АМС) в туристических зонах Казахстана: Чарынский каньон (АМС Шарын), Кольсайские озера (АМС Кольсай) и Тургеньское ущелье (АМС Тургень). Ранее эти зоны не были охвачены наземной сетью мониторинга Казгидромета, хотя АМС располагаются как вблизи населенных пунктов так и на удалении от больших городов в пустынных, горных и лесных районах.

    Выбор этих трех зон, размещенных внутри заповедников, продиктован необходимостью более точных прогнозов погоды для самостоятельных путешественников и туристических фирм.

    Прогнозы РГП «Казгидромет» по осадкам, ветру, температуре воздуха на сутки-трое имеют высокую степень оправдываемости до 92%. Размещение АМС в зонах популярных туристических маршрутов, где имеется большое скопление людей, продиктовано необходимостью предупреждения посетителей о надвигающихся неблагоприятных метеорологических условиях, резких изменениях погоды и штормах.

    В дальнейшем ведомство намерено охватить мониторингом и другие популярные туристическим маршруты.

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    Туризм Казгидромет Погода
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