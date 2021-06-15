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    Три незаконные проверки управления санэпидконтроля пресекли в столице

    15 Июня 2021, 21:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе мониторинга проверок контролирующих органов прокуратурой города Нур-Султана пресечены 3 незаконные проверки Управления санитарно-эпидемиологического контроля. По результатам рассмотрения акта надзора проверки отменены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Кроме того, прекращено административное производство, возбужденное в отношении одного из предпринимателей.

    При прокуратуре города Нур-Султана работают мобильные группы, целью которых являются пресечение необоснованного вмешательства в деятельность субъектов предпринимательства.

    Предпринимателей просят по всем подобным фактам обращаться в мобильную группу прокуратуры города Нур-Султана по телефону 71-24-40.

    С 1 января 2020 года Указом Президента Республики Казахстан в стране введен 3-летний мораторий на проверки малого бизнеса и микропредпринимательства. Исключения составляют лишь проверки, направленные на предотвращение или устранение нарушений, которые потенциально несут массовую угрозу жизни и здоровью населения, окружающей среде, законности и общественному порядку.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Генпрокуратура
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