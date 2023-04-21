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    Три незаконно строящихся ЖК выявили в Алматы

    21 Апреля 2023, 15:51

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы еще три жилых комплекса дополнили список, в которых не рекомендуется покупать квартиры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным управления градостроительного контроля города, следующие жилые комплексы не имеют полного пакета документов на строительство:

    - ЖК ORDA CITY. Он расположен в микрорайоне Теректы по улице Айналмалы, участок 183. Заказчиком является ТОО «Investment Stroy». Отсутствует предпроектная документация и уведомление о начале строительно-монтажных работ, целевое назначение участка – ИЖС.

    Управлением в отношении застройщика приняты меры по статье 316 части 1, 321 КоАП РК с выдачей предписания на приостановление строительно-монтажных работ, также подан иск о сносе и обратной засыпке котлована в Специализированный межрайонный экономический суд Алматы.

    - ЖК Dostar Deluxe. Находится в микрорайоне Мадениет, 185/8. Заказчик ИП «Ашинов». Отсутствует согласование эскизного проекта, уведомление о начале строительно-монтажных работ. Приняты меры по статье 316 части 1, 321 КоАП РК.

    - ЖК Verona. Расположен в районе Ремизовка, переулок 7, участок 71. Заказчиками являются пять физических лиц. Отсутствует предпроектная документация и уведомление о начале строительно-монтажных работ.

    В акимате Алматы отметили, что на сегодня случаи приобретения горожанами квартир в незаконных ЖК выявляются регулярно.

    «Пользуясь тем, что согласно действующего законодательства, для привлечения средств дольщиков жилым домам до трех этажей разрешение не требуется, недобросовестные застройщики вводят в заблуждение покупателей недвижимости. Настоятельно рекомендуем перед покупкой недвижимости проверять строящиеся ЖК на наличие полного пакета документов по номеру горячей линии управления градостроительного контроля +7 (727) 229-81-36», - добавили в управлении.

    Ранее в список ЖК, нерекомендуемых для покупки жилья, вошел также ЖК Demeu Residence, ЖК Auezov Apartaments и ЖК Tole BI Residence.

    В прошлом году в акимате также опубликовали список нерекомендуемых для покупки квартир ЖК.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Строительство
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