Три недели разыскивают пропавшего мужчину в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Житель Северо-Казахстанской области ушел из дома 24 сентября и до сих пор не вернулся, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, в поисках 61-летнего Юрия Волосникова задействовали личный состав подразделений, помогают волонтеры. Ориентировки распространили в социальных сетях.

Известно, что мужчина ушел из дома, расположенного по улице К. Сутюшева в Петропавловске. Был одет в коричневую ветровку, голубые джинсы. Рост - около 160 см., худощавого телосложения.

Полицейские просят всех, кому известно о местонахождении пропавшего, сообщите на канал «102».

С начала года в области зарегистрировали 432 обращения о безвестном исчезновении людей. Из них нашли 426 человек.