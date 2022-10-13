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      Северо-Казахстанская область

    Три недели разыскивают пропавшего мужчину в СКО

    13 Октября 2022, 02:17

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Житель Северо-Казахстанской области ушел из дома 24 сентября и до сих пор не вернулся, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, в поисках 61-летнего Юрия Волосникова задействовали личный состав подразделений, помогают волонтеры. Ориентировки распространили в социальных сетях.

    Известно, что мужчина ушел из дома, расположенного по улице К. Сутюшева в Петропавловске. Был одет в коричневую ветровку, голубые джинсы. Рост - около 160 см., худощавого телосложения.

    Полицейские просят всех, кому известно о местонахождении пропавшего, сообщите на канал «102».

    С начала года в области зарегистрировали 432 обращения о безвестном исчезновении людей. Из них нашли 426 человек.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область МВД РК
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