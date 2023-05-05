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    Три недели боестолкновений в Судане: Белый дом пригрозил санкциями

    5 Мая 2023, 15:25

    ХАРТУМ. КАЗИНФОРМ - Несмотря на объявленное семидневное перемирие и многочисленные посреднические инициативы, в Судане по-прежнему гибнут люди. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.

    В США готовятся к «затяжному» конфликту в Судане, поскольку «обе стороны считают, что могут победить военным путём, и у них мало стимулов для того, чтобы сесть за стол переговоров» – с таким заявлением выступила директор американской разведки Эврил Хейнс.

    Глава Белого Дома назвал продолжающиеся бои в Хартуме «трагедией» и пригрозил санкциями всем лицам, которые «угрожают миру, безопасности и стабильности Судана, подрывают демократические преобразования и применяют насилие против гражданского населения».

    По данным неправительственной организации ACLED, число жертв вооружённого конфликта между бывшими союзниками по военному перевороту генералами аль-Бурханом и Дагло приближается к 700. Более 5 тысяч человек получили ранения.

    Как сообщили в ООН, по меньшей мере 115 тысяч суданцев были вынуждены покинуть страну.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Мировые новости
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