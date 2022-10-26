Три награды получил Карагандинский каздрамтеатр на республиканском фестивале

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Астане состоялся XXVIIІ республиканский фестиваль драматических театров, посвященный 100-летию выдающейся актрисы театра и кино Шолпан Жандарбековой. Карагандинский казахский драматический театр имени С. Сейфуллина завоевал три награды на фестивале, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Художественный руководитель Карагандинского казахского драмтеатра имени Сакена Сейфуллина Айдын Салбан завоевал звание «Лучший режиссер» за постановку пластической морфозы по повести Шерхана Муртазы «Текебұрқақ».

В фестивале приняли участие 10 театров из разных регионов страны. Вниманию столичной публики представили разножанровые спектакли, успевшие завоевать популярность среди театралов.

«Изначально заявки подали около 50 театров, эксперты выбрали 10 спектаклей. Среди них была и наша пластическая морфоза «Текебұрқақ». В таком жанре спектакль поставили впервые. Мы были отмечены не только за лучшую режиссуру, но и получили премию учеников Шолпан Жандарбековой «Шолпан жұлдыз». Еще аким Каркаралинского района, где родилась актриса, учредил специальный приз, который тоже достался нам. Будем и дальше работать и удивлять своих зрителей», – сказал директор Каздрамтеатра Курман Калымов.