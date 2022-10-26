Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Три награды получил Карагандинский каздрамтеатр на республиканском фестивале

Автор:  
Агата Мухамеджанова
26 Октября 2022, 19:28
Три награды получил Карагандинский каздрамтеатр на республиканском фестивале

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Астане состоялся XXVIIІ республиканский фестиваль драматических театров, посвященный 100-летию выдающейся актрисы театра и кино Шолпан Жандарбековой. Карагандинский казахский драматический театр имени С. Сейфуллина завоевал три награды на фестивале, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Художественный руководитель Карагандинского казахского драмтеатра имени Сакена Сейфуллина Айдын Салбан завоевал звание «Лучший режиссер» за постановку пластической морфозы по повести Шерхана Муртазы «Текебұрқақ».

В фестивале приняли участие 10 театров из разных регионов страны. Вниманию столичной публики представили разножанровые спектакли, успевшие завоевать популярность среди театралов.

«Изначально заявки подали около 50 театров, эксперты выбрали 10 спектаклей. Среди них была и наша пластическая морфоза «Текебұрқақ». В таком жанре спектакль поставили впервые. Мы были отмечены не только за лучшую режиссуру, но и получили премию учеников Шолпан Жандарбековой «Шолпан жұлдыз». Еще аким Каркаралинского района, где родилась актриса, учредил специальный приз, который тоже достался нам. Будем и дальше работать и удивлять своих зрителей», – сказал директор Каздрамтеатра Курман Калымов.

photo

photo

photo


Карагандинская область   Культура  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде
41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению