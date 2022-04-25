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    Три надземных пешеходных перехода возвели на трассе в Туркестанской области

    25 Апреля 2022, 23:00

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - АО «НК «КазАвтоЖол» ведет активные работы по благоустройству трасс республиканского значения. Особое внимание уделяется безопасности и комфорту всех участников дорожного движения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.

    К примеру, на трассе республиканского значения А-2 «Алматы-Ташкент-Термез» в Туркестанской области установлено три новых надземных пешеходных перехода. Один из них находится в поселке Шарапхана (754 км), а два других - в поселке Ащыбулак (км 764 и км 766). Данное мероприятие – действенная мера по предотвращению ДТП с участием пешеходов.

    Особое внимание уделено обеспечению беспрепятственного движения маломобильных групп населения. Так, на каждом надземном пешеходном переходе установлены пандусы и подъёмники для людей с ограниченными возможностями. Объекты будут оснащены освещением в ночное время суток. Ближайшее время начнутся работы по благоустройству и озеленению прилегающей территории.

    Надземные пешеходные переходы были сконструированы по просьбе местных жителей. 2021 году была разработана проектно-сметная документация, затем началась реализация строительства. В мае текущего 2022 года все три объекта будут сданы в экплаутацию.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туркестанская область Строительство Дороги
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