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    Три молочно-товарных фермы построят в этом году в Карагандинской области

    10 Января 2021, 23:00

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Несмотря на кризис из-за пандемии COVID-19, в отрасли АПК в Карагандинской области сохраняется стабильная ситуация. В 2021 году планируется увеличить выпуск валовой продукции до 429 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Это будет сделано за счёт увеличения общей площади посева сельхозкультур и эффективного использования водных ресурсов. Планируется ввести в оборот 500 га орошаемых земель. Аграриям продолжат компенсировать половину стоимости дождевальных машин, а также выплачивать субсидии на удешевление стоимости услуг по подаче воды.

    Дополнительно примут меры для создания условий развития животноводства. В этом году реализуют пять проектов АПК на 5,1 млрд тенге. В результате этого будет создано 130 рабочих мест. Возведут три молочно-товарных фермы общей численностью поголовья КРС 1500. Построят птицеферму и производство по выпуску свежеохлаждённой говядины.

    Государством проводится системная работа по открытию экспортных рынков сбыта казахстанской сельхозпродукции. Объёмы экспорта будут увеличены на 12,5%, в том числе путём увеличения доли переработанной продукции до 73%.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Акимат Промышленность Строительство Экономика Сельское хозяйство
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