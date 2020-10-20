Три млрд тенге выделить из республиканского бюджета попросил Минсельхоз РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава Минсельхоза РК Сапархан Омаров попросил рассмотреть возможность выделения дополнительных финансовых средств из бюджета для возмещения стоимости изъятых и уничтоженных птиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На примере вспышек гриппа птиц остро стоит вопрос об оперативном наложении карантина и введении запрета на ввоз и вывоз животных и продукции из очага инфекции. На сегодня процедура согласования, утверждения и вступления в силу постановления акима местных исполнительных органов занимает от 5 до 15 дней. В самом быстром случае минимум 3 рабочих дня. Данное положение не позволяет своевременно принять оперативные меры по локализации очага инфекции и предупреждению его распространения на близлежащие территории, в частности наложить карантин и купировать очаг инфекции», - .

Министр отметил необходимость сокращения срока утверждения и регистрации решения о наложении карантина и ограничительных мероприятий до одного дня.

«Просим рассмотреть возможность выделения дополнительных финансовых средств из республиканского бюджета для возмещения стоимости изъятых и уничтоженных птиц от высокопатогенного гриппа», - попросил Сапархан Омаров.

Также глава Минсельхоза предложил выделить 3 млрд тенге из республиканского бюджета на создание национальных систем ветеринарной и фитосанитарной прослеживаемости.

«В целях принятия оперативного реагирования и эффективного контроля и надзора за ввозом продукции предлагаем расположить ветеринарные и фитосанитарные контрольные посты в непосредственной близости к пограничному посту по аналогии с Российской Федерацией», - отметил С. Омаров.

По данным Минсельхоза, от выскопатогенного гриппа птиц всего пало 873 тысячи голов, что составляет 1,9% от общего поголовья птиц