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    Три миллиона гектаров сельхозземель пострадало во время засухи в Китае

    26 Июня 2023, 09:35

    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Три миллиона гектаров сельскохозяйственных земель пострадало от засухи, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на сообщение Министерства водного хозяйства (МВХ) КНР, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным ведомства, в материковом Китае от засухи пострадало три миллиона гектаров сельскохозяйственных земель. При этом около 200 тыс. человек и 760 тыс. голов крупного рогатого скота испытывают трудности с питьевой водой в связи с засухой.

    Засуха в основном затронула северные, северо-восточные регионы страны – провинции Хэбэй, Ляонин и Автономный район Внутренняя Монголия.

    На прошлой неделе аномальная жара установилась в Северном Китае и был объявлен красный максимальный уровень погодной опасности.

    По прогнозам китайских метеорологов, ожидается, что в течение недели в Северном Китае сохранится высокий температурный режим.

    Между тем, в южных районах Китая из-за проливных дождей, уровень воды в 15 реках превысил опасную отметку.

    МВХ КНР задействовало механизм экстренного реагирования на наводнения и засуху, а также оказывает поддержку пострадавшим районам в области мониторинга, прогнозирования и смягчения последствий стихийных бедствий.

    Как сообщалось ранее, синоптики выпустили предварительный прогноз засухи на июль в Казахстане, согласно которому очень сильная засуха возможна в двух районах Кызылординской и Костанайской областей.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

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