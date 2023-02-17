Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 442.11 eur/kzt 470.41

    rub/kzt 5.88 cny/kzt 64.28
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Три микрорайона Петропавловска почти сутки остаются без воды

    17 Февраля 2023, 13:24

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В трех микрорайонах Петропавловска со вчерашнего дня наблюдаются перебои с водоснабжением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы акимата города, в ночь на 17 февраля ТОО «Кызылжар су» провело работы по установке задвижки на поврежденном водопроводе по улице Универсальной с последующим переподключением на другой водовод.

    «Ведутся работы по поднятию давления в системе водоснабжения для дальнейшей подачи воды в микрорайонах «Береке», «Привокзальный» и поселке Рабочий», - добавили в пресс-службе.

    Авария на юго-восточном водоводе произошла 16-го февраля. Повреждение на трубе диаметром 800 мм устраняют почти сутки. С начала зимнего периода это уже пятая авария на водоводах в Петропавловске, и вторая – на юго-восточном.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область ЖКХ Происшествия Петропавловск
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сколько детей погибло в авариях в Казахстане
    Косулю спасли от гибели в снегу в СКО
    В одном из развлекательных заведений Петропавловска застрелили мужчину
    Два ДТП со смертельным исходом произошло в Карагандинской области
    Популярное
    1 Укрепление тенге является кратковременным явлением - эксперт
    2 Церемония открытия чемпионата мира по биатлону прошла в Щучинске
    3 Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
    4 Ребенка из Казахстана прооперировали в долг в Турции, объявлен сбор средств
    5 Подросток погиб при падении с высоты в Атырау
    Новости партнеров