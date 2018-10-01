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Три месяца дал Президент Правительству, чтобы разобраться с «безобразием» в ЖКХ

5 Октября 2018 11:43 205
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Три месяца дал Президент Правительству, чтобы разобраться с «безобразием» в ЖКХ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент РК Нурсултан Назарбаев поручил Правительству в течение трех месяцев реформировать работу антимонопольного ведомства, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Глава государства считает, что нужно принять решительные меры по развитию конкуренции в экономике, наведению порядка в тарифах на услуги ЖКХ, естественных монополий, сфере коммунальных услуг.

«Регулирование естественных монополий, тарифообразования и расходования собранных от потребителей средств до сих пор не прозрачны. Как показывают опросы, в этом пункте народ очень волнуется. Люди платят деньги, ЖСК собирает, и потом никто не знает, куда это расходуется, и потом тарифы растут, цены растут. Почему? Нет объективных причин. Мы не контролируем, не смотрим, должно быть прозрачно, сколько собрано денег, куда они израсходованы и на какие цели, какие получили результаты», - сказал Нурсултан Назарбаев в своём ежегодном послании народу Казахстана. 

По мнению Президента, в стране отсутствует активный мониторинговый контроль инвестиционных обязательств монополистов. Поэтому он поручил Правительству в течение трех месяцев разобраться в этом вопросе и реформировать работу антимонопольного ведомства, усилить функции по защите конкуренции.

«И людям доложить, какие меры приняты, чтобы не было безобразия в ЖКХ, потому что это приводит к росту издержек для бизнеса, а значит снижению реальных доходов человека», - заключил Президент. 

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Ключевые слова: Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 ,
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Автор:

Анеля Касымова

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