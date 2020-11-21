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    Три медали на чемпионате по пулевой стрельбе завоевала спортсменка из Темиртау

    21 Ноября 2020, 10:43

    ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – Воспитанница спортивной школы Темиртау Ольга Аксёнова успешно выступила на чемпионате Казахстана по пулевой стрельбе, завоевав сразу три медали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Спортсменка завоевала три медали: золотую, серебряную и бронзовую. Стала чемпионом страны в упражнении по стрельбе из пневматического пистолета.

    Республиканское первенство проходило в Шымкенте. В соревнованиях участвовали 120 сильнейших спортсменов из разных регионов страны.

    По мнению старшего тренера Карагандинской области по пулевой стрельбе Валерия Ковалёва, Ольга Аксёнова - очень перспективная спортсменка. Ей 22 года, она мастер спорта международного класса. В 2018 году на этапе Кубка мира заняла восьмое место.

    Областная команда готовится к участию в Молодёжных играх, которые планируются в марте 2021 года.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Спорт Регионы Шымкент
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