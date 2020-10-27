Три лицензии на Олимпиаду завоевали актюбинские спортсмены

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Три лицензии на предстоящие Олимпийские игры 2021 года завоевали спортсмены из Актюбинской области. Об этом сегодня в ходе брифинга рассказал руководитель управления физкультуры и спорта Евгений Гончаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для участия в Олимпийских играх актюбинцы завоевали 3 лицензии. Это Виталий Худяков, который получил лицензию на чемпионате Азии по плаванию в открытой воде. Летом он установил мировой рекорд на озере Иссыккуль, где проплыл 54 километра за 13 часов 13 минут. Это невероятное достижение нашего спортсмена. В прошлом году лицензии на чемпионате по вольной и греко-римской борьбе получили Мейрамбек Айнагулов и Нурислам Санаев, которые стали бронзовыми призерами. Они получили лицензии не именные, а на сборную страны. Надеемся, что наши спортсмены будут представлять Казахстан на Олимпийских играх. Сейчас они проходят сборы и готовятся к предстоящим Олимпийским играм», - сказал Е.Гончаров.

Также он отметил, что возможно получение лицензий еще 3 спортсменами.

«Надеемся, что у нас будут лицензии по гребле на каноэ и байдарке. Это спортсмены Тимур Хайдаров и Виктория Копьева, которые еще не отобрались, но примут участие в лицензионных турнирах. И еще есть спортсмен Юсуф Батырмырзаев - претендент на завоевание олимпийской лицензии, он также должен принять участие в турнире», - добавил он.