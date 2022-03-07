Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Три лавины сошли на автомобильную трассу в ВКО

    7 Марта 2022, 20:38

    ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Катон-Карагайском районе ​ произошел очередной самопроизвольный сход снежных лавин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    Три лавины сошли на автомобильную трассу местного значения «Согорное-Барлык» в районе 12,14,16 километров, общим объемом 1300 куб.метров, снежная масса частично перекрыла дорогу. Жертв и пострадавших нет. На данный момент местными исполнительными органами ведутся работы по очистке дороги.

    ​ В регионе уже несколько дней объявлено штормовое предупреждение о лавинной опасности, о которой заранее предупредили жителей.

    «Дождевые осадки и потепление привели к тому, что снег стал тяжелым и наименее стабилен. Дождь просачивается и нагревает нижние слои снежного покрова, а также уменьшает трение между слоями. Колебания температуры ведут к тому, что ​ образование кристаллов снега может меняться, все это говорит о риске самопроизвольного схода лавин. Просим население не пренебрегать мерами безопасности и следовать рекомендациям наших специалистов и спасателей ДЧС ВКО, ни в коем случае не посещать в эти дни горные участки»,- отметил Омар Дузгумбаев, руководитель ГУ ВК филиала «Казселезащита».

    ​ ДЧС ВКО напоминает:

    –​ ​ ​ ​ Строго соблюдайте меры безопасности при движении в горной местности или в лавиноопасных участках

    –​ ​ ​ ​ Обращайте внимание на​ предупредительные​ знаки, устанавливаемые в местах возможного схода снежных лавин и обвалов

    –​ ​ ​ ​ Если от лавины невозможно уйти, освободитесь от вещей, примите горизонтальное положение, поджав колени к животу и сориентировав тело по направлению движения лавины.

    –​ ​ ​ ​ Закройте нос и рот рукавицей, шарфом, воротником, двигаясь в лавине плавательными движениями рук, старайтесь держаться на поверхности лавины, перемещаясь к краю, где скорость ниже.

    –​ ​ ​ ​ При остановке лавины, попробуйте создать пространство около лица и груди, оно поможет дышать.

    –​ ​ ​ ​ Если представится возможность, двигайтесь в сторону верха (верх можно определить с помощью слюны, дав ей вытечь изо рта).

    При чрезвычайной ситуации сообщайте по номеру 112.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Восточно-Казахстанская область Происшествия Казгидромет Пневмония в Китае МЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
    Лесной пожар произошел в горах ВКО
    4 человека погибли в ДТП в Атырауской области
    Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах страны
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
    5 Как прошел Национальный курултай в Туркестане