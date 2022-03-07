Три лавины сошли на автомобильную трассу в ВКО

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Катон-Карагайском районе ​ произошел очередной самопроизвольный сход снежных лавин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Три лавины сошли на автомобильную трассу местного значения «Согорное-Барлык» в районе 12,14,16 километров, общим объемом 1300 куб.метров, снежная масса частично перекрыла дорогу. Жертв и пострадавших нет. На данный момент местными исполнительными органами ведутся работы по очистке дороги.

​ В регионе уже несколько дней объявлено штормовое предупреждение о лавинной опасности, о которой заранее предупредили жителей.

«Дождевые осадки и потепление привели к тому, что снег стал тяжелым и наименее стабилен. Дождь просачивается и нагревает нижние слои снежного покрова, а также уменьшает трение между слоями. Колебания температуры ведут к тому, что ​ образование кристаллов снега может меняться, все это говорит о риске самопроизвольного схода лавин. Просим население не пренебрегать мерами безопасности и следовать рекомендациям наших специалистов и спасателей ДЧС ВКО, ни в коем случае не посещать в эти дни горные участки»,- отметил Омар Дузгумбаев, руководитель ГУ ВК филиала «Казселезащита».

​ ДЧС ВКО напоминает:

–​ ​ ​ ​ Строго соблюдайте меры безопасности при движении в горной местности или в лавиноопасных участках

–​ ​ ​ ​ Обращайте внимание на​ предупредительные​ знаки, устанавливаемые в местах возможного схода снежных лавин и обвалов

–​ ​ ​ ​ Если от лавины невозможно уйти, освободитесь от вещей, примите горизонтальное положение, поджав колени к животу и сориентировав тело по направлению движения лавины.

–​ ​ ​ ​ Закройте нос и рот рукавицей, шарфом, воротником, двигаясь в лавине плавательными движениями рук, старайтесь держаться на поверхности лавины, перемещаясь к краю, где скорость ниже.

–​ ​ ​ ​ При остановке лавины, попробуйте создать пространство около лица и груди, оно поможет дышать.

–​ ​ ​ ​ Если представится возможность, двигайтесь в сторону верха (верх можно определить с помощью слюны, дав ей вытечь изо рта).

При чрезвычайной ситуации сообщайте по номеру 112.



