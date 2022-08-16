Три квартиры повреждены в результате газовоздушной вспышки в Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - В Темиртау, в связи с ЧП из-за вспышки газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме, создан оперативный штаб, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На месте находятся аким города Кайрат Бегимов и заместитель акима Карагандинской области Вадим Басин, все экстренные службы.
По информации ДЧС региона, 16 августа в 12:08 в Темиртау, в доме 5/2 по проспекту Металлургов, в результате вспышки газовоздушной смеси произошло междуэтажное обрушение. Обошлось без пожара. Повреждены три квартиры.
Пострадали четыре человека. Эвакуированы 53 человека, в том числе 7 детей.
На месте происшествия работают спасатели, ведется разбор завалов.
Аким Темиртау встретился с жителями, объяснил, что будет оказана вся необходимая помощь – с восстановлением квартир и временным размещением.