Три корпуса построят для Военного института в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в 2020-м году рассчитывают начать строительство новых корпусов для СКУ им. М.Козыбаева и Военного института, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким области Кумар Аксакалов заявил, что перед местным вузом стоит амбициозная и вместе с тем вполне реальная задача – довести контингент студентов до 10 тысяч человек.

«Будет построен новый учебно-лабораторный корпус. В 12-этажном здании разместятся 73 лаборатории. Строить начнем уже в следующем году. Проект на стадии завершения. В течение пяти лет оборудование для университета не закупалось. Я специально руководство страны водил в университет и показывал, что на факультете машиностроения стоит макет ЗИЛ-130 и «Жигули» шестой модели. Машин уже таких нет давно, а студенты обучаются», - сказал К.Аксакалов.

В 2019 году количество грантов в вузе увеличилось в три раза. Аким области сообщил, что есть договоренность с Министерством образования и науки о том, чтобы сделать североказахстанский вуз опорным.

«Наша задача – сделать университет конкурентоспособным, технически готовым к приему и выпуску соответствующих специалистов. Тенденции, которые сейчас формируются, обнадеживают. Мы ожидаем, что уменьшится количество детей, которые выезжают учиться за пределы области», - отметил аким области.

В регионе строятся сразу несколько школ. Заканчивается строительство школы на 900 мест в микрорайоне Жас Оркен. Начали строить по улице Уалиханова и в райцентре Бесколь. На следующий год планируют начать строительство школы в Тайыншинском районе. Там появилась аварийная школа.

«У нас есть планы по строительству учебного корпуса для Военного института. Условия там, мягко говоря, не очень. Благодаря комплексному плану появятся три современных корпуса для нашего института. Землю уже определили, деньги есть. В 2020-м году начнем строительство», - заверил К. Аксакалов.

Продолжат в 2020 году капитальный ремонт объектов образования. В 2019 отремонтировали 142 объекта.