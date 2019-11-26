Три книги Тюркской академии презентованы в Бишкеке

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - В Бишкеке на IV Форуме казахстанско-кыргызской интеллигенции состоялась презентация трех новых книг, изданных Международной Тюркской академией. Мероприятие прошло под лозунгом «Бекем бауырластық байланыстар», что в переводе означает «Прочность братских уз», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, были представлены труд О. Каратаева «Чагатайский улус. Государство Хайду. Могулистан», впервые полностью переведенный на казахский язык исторический эпос кыргызского народа «Ер Есім», и книга З. Курманова «Кыргызский филиал партии «Алаш»: создание, деятельность, судьба».

«У нас есть три книги, специально подготовленные к сегодняшнему дню. Эти книги соответствуют идеям и смыслу сегодняшнего форума», - сказал президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали.

В форуме приняли участие помощник Президента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев, советник Президента Кыргызской Республики Султан Раев, министр образования и науки Кыргызской Республики Каныбек Исаков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Кыргызской Республике Кайрат Нурпеисов, депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, известные государственные и общественные деятели, видные ученые двух стран, академики, руководители научных институтов, представители интеллигенции.

По завершению встречи делегаты форума возложили цветы к мемориальному комплексу Ата-Бейит, построенному в селе Чон-Таш и посвященному жертвам репрессий 30-х годов прошлого столетия.

Следует отметить, что первая встреча казахской и кыргызской интеллигенции состоялась в апреле 2018 года по инициативе Тюркской академии в Нур-Султане. Мероприятие, которое оказало особое влияние на сотрудничество между двумя странами, продолжилось в октябре того же года в Оше.

Кроме того, в июне этого года в регионе Жетысу, в городе Талдыкорган прошел третий форум, посвященный поэме Манас и памяти выдающегося ученого Шокана Уалиханова.

Четвертая встреча в Бишкеке, посвященная тесным взаимоотношениям двух братских стран, состоялась накануне официального визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Кыргызскую Республику.