Три казахстанских вуза не смогут выдавать дипломы - МОН

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Три казахстанских вуза теперь не вправе выдавать дипломы. У них отсутствует аккредитация образовательной деятельности. Речь идет о Центрально-Азиатском университете, Университете «Астана» и Актауском гуманитарно-техническом университете. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

Как пояснили в ведомстве, причина – несоблюдение этими вузами аккредитационных стандартов качества обучения. В связи с чем, Независимый казахстанский центр аккредитации и Независимое агентство аккредитации и рейтинга и отозвали аккредитации у указанных вузов. Поэтому теперь эти вузы не могут выдавать документы о высшем образовании, равно как и принимать студентов.

« Университет «Астана» и Актауский гуманитарно-технический университет и ранее имели проблемы с аккредитацией. С ними мы судимся уже больше года. В связи с выявленными нами нарушениями законодательства, сейчас предпринимаются меры для лишения у них генеральной лицензии. Осталась заключительная третья проверка. Отметим, что жалобы поступили от студентов, родителей и преподавателей этих вузов. Среди негативных отзывов – некачественные условия для обучения, нехватка преподавателей и научных руководителей, а также несвоевременная выдача диплома. Теперь для получения дипломов студенты могут перевестись в другие вузы. Для этого мы внесли изменения и дополнения в Типовые правила деятельности вузов. Абитуриенты не смогут поступить в эти вузы на грант, а выпускники – получить дипломы. Выходом для студентов в такой ситуации является только перевод в другие вузы. Кстати, контингент этих же вузов за это время существенно снизился: по информации в НОБД в Центрально-Азиатском университете – c 3 тыс. до практически 1 тыс., Университет «Астана» - с 1162 снижение произошло до 7, Актауский гуманитарно-технический университет – с 1207 студентов до 191 «, – сообщила председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Гулзат Кобенова.

Комитет обращает внимание выпускников и работодателей на то, что дипломы собственного образца имеют серии, номера и QR-код. Серии дипломов утверждаются МОН РК. Генерация номеров дипломов осуществляется посредством специального сервиса, с помощью которого вузы получают серии и порядковые нумерации, а также QR-код.

«Призываем абитуриентов и родителей подходить со всей ответственностью к выбору вуза, изучив качество преподавания, имеющуюся инфраструктуру и подходы к обучению. Рекомендуем ориентироваться на официальный рейтинг вузов, который проводит НПП «Атамекен» по инициативе МОН РК. Рейтинг составлен с учетом оценки работодателей о содержании образовательных программ и востребованности выпускников казахстанских вузов. Ознакомиться с ним можно на сайтах МОН РК и НПП «Атамекен», - рекомендуют в МОН.