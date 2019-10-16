Три казахстанских фильма покажут в Таджикистане

ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ - В Душанбе с 16 по 20 октября пройдет первый Международный фестиваль документальных фильмов «Дидор», посвященный Дню таджикского кино. Документальный фильм «13 километров» режиссера Владимира Тюлькина будет показан в рамках международной конкурсной программы фестиваля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт киностудии «Казахфильм» имени Ш. Айманова.

Фильм «13 километров» прослеживает путь слепого фермера, идущего от зимовки в аул. По дороге он вспоминает самые значимые для него эпизоды из своей жизни, постепенно обнаруживая истинные ценности своей души. Картина снята на киностудии «Казахфильм» имени Ш. Айманова по заказу Министерства культуры и спорта РК.

Напомним, ранее документальный фильм получил Специальный приз на Международном кинофестивале «Преодоление» («Overcome»), прошедшем в Бразилии, а также Специальный приз жюри «За воплощение образа жизнеутверждающего героя» на ХХVІІІ Открытом фестивале документального кино «Россия». Кроме того, документальная лента была награждена специальным призом на Международном фестивале православных фильмов «Сильные духом» (Сербия).

Стоит отметить, что в рамках фестиваля «Дидор» будут показаны еще 2 картины производства киностудии «Казахфильм». Документальные фильмы «Наследие предков» (режиссер Берик Жаханов) и «Чуваши. Казахстан – моя вторая родина» (режиссер Динара Манабаева) будут представлены во внеконкурсной программе, посвященной мировому авторскому документальному кино.

МКФ «Дидор» проходит при поддержке правительства Республики Таджикистан и руководства Государственного учреждения «Таджикфильм». Стоит отметить, что показ художественных и анимационных фильмов на Международном кинофестивале «Дидор» в Душанбе проводится с момента основания мероприятия (с 2004 года), а фестиваль документальных фильмов проводится в этом году впервые.

По словам организаторов, к участию было представлено около 200 работ. Из них отбор прошли 57 документальных фильмов из 15 стран.