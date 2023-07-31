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    Три казахстанских дзюдоиста поборются за «бронзу» на Универсиаде в китайском Чэнду

    31 Июля 2023, 12:30

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Три представителя сборной Казахстана по дзюдо в понедельник будут биться за бронзовые медали на Всемирной летней Универсиаде в Чэнду (КНР), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В весовой категории до 100 килограммов в схватку за третье место пробился Бекарыс Садуакас. Ему надо победить спортсмена из Франции.

    Аян Байгазы в весе до 90 кг примет участие в схватке за бронзовую медаль с борцом из Японии.

    Акерке Рамазанова в весе свыше 78 кг сразится за «бронзу» со спортсменкой из Бразилии.

    Ранее двое казахстанских дзюдоистов Сунгат Жубаткан и Аскар Наркулов принесли сборной Казахстана две бронзовые награды.

    Сборная Казахстана по дзюдо на Универсиаде представлена 12-ми спортсменами: 7 мужчин и 5 женщин.

    31-я Всемирная летняя Универсиада проходит в китайском Чэнду с 28 июля по 8 августа. Казахстан представляют 93 атлета в 11 видах спорта.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Спорт Китай Универсиада Дзюдо спортсмены Казахстана
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