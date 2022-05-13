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    Три казахстанки выступят на чемпионате мира по боксу в Стамбуле

    13 Мая 2022, 15:00

    СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - Сегодня три казахстанских боксерши проведут свои бои на женском чемпионате мира-2022 в Стамбуле (Турция). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Чемпионка мира-2016 Валентина Хальзова проведет бой предварительного раунда весовой категории до 70 килограммов против Су Чжин Сён из Южной Кореи, Гульсая Ержан (до 81 кг) сразится с украинкой Олесей Крысюк, а обладательница золотых медалей ЧМ-2016 и ЧА-2021 Ляззат Кунгейбаева (свыше 81 кг) выйдет на ринг против турецкой спортсменки Шеннур Демир.

    Все бои казахстанок пройдут в рамках вечерней сессии, которая начнется с 21:00 по времени Нур-Султана.

    Прямая трансляция будет проведена телеканалом Qazsport и YouTube-каналом первенства.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Турция Бокс
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