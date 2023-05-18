Три казахстанки пострадали при аварии катера в Таиланде

АСТАНА.КАЗИНФОРМ - В Министерстве иностранных дел РК поделились информацией о пострадавших казахстанцам при аварии катера в Таиланде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По информации консула Казахстана в Таиланде, в катере на момент инцидента среди пассажиров находились 4 гражданки РК. Трем из них понадобилась медицинская помощь. После осмотра врачей две соотечественницы находятся в больнице. Их состояние стабильное, здоровью и жизни ничего не угрожает», - прокомментировал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

Отмечается, что все медицинские расходы взяла на себя тайская компания, владеющая катером.

«Наш консул находится на постоянной связи с пострадавшими гражданками и местными властями», - добавил Айбек Смадияров.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 35 человек, включая 21 гражданина РФ, получили различные травмы в результате столкновения катера с сигнальной вышкой у берегов Таиланда.



