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    Три казахстанки пострадали при аварии катера в Таиланде

    18 Мая 2023, 10:52

    АСТАНА.КАЗИНФОРМ - В Министерстве иностранных дел РК поделились информацией о пострадавших казахстанцам при аварии катера в Таиланде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По информации консула Казахстана в Таиланде, в катере на момент инцидента среди пассажиров находились 4 гражданки РК. Трем из них понадобилась медицинская помощь. После осмотра врачей две соотечественницы находятся в больнице. Их состояние стабильное, здоровью и жизни ничего не угрожает», - прокомментировал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

    Отмечается, что все медицинские расходы взяла на себя тайская компания, владеющая катером.

    «Наш консул находится на постоянной связи с пострадавшими гражданками и местными властями», - добавил Айбек Смадияров.

    Ранее сообщалось, что по меньшей мере 35 человек, включая 21 гражданина РФ, получили различные травмы в результате столкновения катера с сигнальной вышкой у берегов Таиланда.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    МИД РК Происшествия
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