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    Три картофелехранилища с климат-контролем построят в Костанае

    2 Мая 2023, 21:10

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области работают 62 овощехранилища. В ближайшие два года в регионе введут три современных картофелехранилища с климат-контролем, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление сельского хозяйства.

    «В области есть 62 овощехранилища емкостью хранения 82,3 тысячи тонн продукции, из них 15 с климат-контролем на 33 тысячи тонн. В 2021-2022 годы введено 3 овощехранилища емкостью хранения 8200 тонн. В текущем году запланирован ввод в эксплуатацию картофелехранилища на 6000 тонн с климат-контролем в районе Беймбета Майлина», - сообщил руководитель сельхозуправления Тимур Бисимбаев.

    На следующий год запланировано строительство еще двух картофелехранилищ с климат-контролем на 8 тысяч тонн. Один - в Мендыкаринском районе, второй - в Костанае.

    Ранее сообщалось, что почти 60 млрд бюджетных средств направят на поддержку костанайского сельского хозяйства. Большую часть выделенных средств составляют субсидии, остальные - кредитование.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Строительство Сельское хозяйство Регионы Костанай
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