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    Три кандидата претендуют на место сенатора от Атырауской области

    11 Января 2023, 20:12

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 14 января в день выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан в Атырау на место сенатора будут претендовать три человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации Атырауской областной территориальной избирательной комиссии, на место депутата Сената Парламента Республики Казахстан претендовали первоначально 5 человек. Согласно статье 73 Конституционного Закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» территориальная избирательная комиссия зарегистрировала?

    - Имангалиева Ербола Зинуллаевича 1976 года рождения, директора Атырауской областной больницы, жителя города Атырау;

    - Касымгалиева Канатбека Махмудовича 1979 года рождения, заместителя генерального директора по производству АО «Эмбамунайгаз», жителя города Атырау;

    - Наутиева Алибека Ибатуллиевича 1963 года рождения, секретаря Атырауского областного маслихата, жителя города Атырау;

    - Сарсемалиева Гильмана Амиржановича 1968 года рождения, директора Урало-Атырауского осетрового рыбоводного завода, жителя города Атырау;

    - Шеркешбаеву Багит Кенесовну 1964 года рождения, директора Атырауского политехнического высшего колледжа имени С.Мукашева, жительницу города Атырау.

    Канатбек Касымгалиев взял самоотвод, у Ербола Имангалиева выявились расхождения в представленной декларации. В настоящее время на место сенатора претендуют

    Гильман Сарсемалиев, Бахыт Шеркешбаева и Алибек Наутиев.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Сенат Выборы
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