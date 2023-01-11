Три кандидата претендуют на место сенатора от Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 14 января в день выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан в Атырау на место сенатора будут претендовать три человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации Атырауской областной территориальной избирательной комиссии, на место депутата Сената Парламента Республики Казахстан претендовали первоначально 5 человек. Согласно статье 73 Конституционного Закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» территориальная избирательная комиссия зарегистрировала?

- Имангалиева Ербола Зинуллаевича 1976 года рождения, директора Атырауской областной больницы, жителя города Атырау;

- Касымгалиева Канатбека Махмудовича 1979 года рождения, заместителя генерального директора по производству АО «Эмбамунайгаз», жителя города Атырау;

- Наутиева Алибека Ибатуллиевича 1963 года рождения, секретаря Атырауского областного маслихата, жителя города Атырау;

- Сарсемалиева Гильмана Амиржановича 1968 года рождения, директора Урало-Атырауского осетрового рыбоводного завода, жителя города Атырау;

- Шеркешбаеву Багит Кенесовну 1964 года рождения, директора Атырауского политехнического высшего колледжа имени С.Мукашева, жительницу города Атырау.

Канатбек Касымгалиев взял самоотвод, у Ербола Имангалиева выявились расхождения в представленной декларации. В настоящее время на место сенатора претендуют

Гильман Сарсемалиев, Бахыт Шеркешбаева и Алибек Наутиев.



