Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.82 eur/kzt 489.75

    rub/kzt 5.46 cny/kzt 65.18
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Три канала поставки синтетических наркотиков выявили в Мангистауской области

    4 Апреля 2023, 18:00

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - С начала года сотрудниками управления по противодействию наркотикам департамента полиции Мангистауской области выявлено 80 наркоправонарушений. Из них зарегистрировано 20 наркопреступлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Также пресечены три канала, по которым на территорию региона перевозили синтетические наркотики. Раскрыто 60 наркопреступлений, связанных с хранением наркотиков в малом и крупном объеме.

    Стражами порядка из незаконного оборота изъяты наркотические средства весом 65 кг. Из них 62,2 кг марихуаны, 2 кг «синтетики», 680 граммов гашиша и 121 грамм опия.

    В целях профилактики наркомании и наркопреступности сотрудниками УБН на постоянной основе проводятся профилактические работы. В этом направлении организовано 32 профилактических мероприятия, устранено 255 наркографити.

    Кроме того, заблокировано 25 сайтов, занимающихся рекламой и продажей наркотиков и их аналогов. УБН ДП Мангистауской области предупредил жителей и гостей региона, владельцев аптек и иных медицинских учреждений о том, что лекарственные препараты «Этизолам», «Трамадол», «Кетамин» включены в список психотропных веществ. За хранение и продажу указанных препаратов без лицензии предусматривается уголовная ответственность.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Мангистауская область МВД РК Борьба с наркотиками
    Новости по теме
    Новости по теме
    Полиция расследует факт избиения учениками одной из школ Семея сверстницы
    Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
    Жителю Аксу могут запретить употреблять алкоголь
    Ложную информацию о митинге запустили в соцсетях двое жителей Туркестанской области
    Популярное
    1 Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
    2 О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
    3 Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
    4 Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
    5 На реках трех регинов возможно повышение уровня воды
    Новости партнеров