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    Три грузовых полувагона сошли с рельсов в Атырауской области

    18 Октября 2022, 20:46

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Три грузовых полувагона с щебнем сошли с рельсов в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в региональной службе коммуникаций, происшествие произошло сегодня на станции Доссор Макатского района. На принадлежащих частному предприятию железнодорожных путях, сошли с рельсов три груженых щебнем полувагона. Произошло это при подаче девяти полувагонов под разгрузку с головы состава №0133 сообщением «Макат-Доссор».

    Опрокидывания полувагонов удалось избежать. Происшествие на этом участке железной дороги на движение поездов не повлияло.
    Жертв и пострадавших нет. Проводится расследование причин происшествия.


    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия
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