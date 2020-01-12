Три города выразили заинтересованность в проведении будущих зимних Олимпийских игр

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Саппоро, Солт-Лейк-Сити и Барселона выразили заинтересованность в проведении будущих зимних Олимпийских игр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

Октавиан Морариу, председатель комиссии МОК по проведению будущих зимних Олимпийских игр, заявил, что эти три города являются потенциальными претендентами на участие в Олимпийских играх 2030, 2034 или 2038 годов. Член МОК из Румынии сказал, что все три проекта находятся на «разных стадиях развития».

Саппоро, который принимал зимние Олимпийские игры 1972 года, является лидером в 2030 году и наиболее вероятным из трех возможных кандидатов. Мэр города Кацухиро Акимото должен встретиться с президентом МОК Томасом Баком, а Японский олимпийский комитет (JOC) должен принять официальное решение о вступлении Саппоро в диалог с МОК в конце этого месяца.

Хоккайдо, столицей которого является Саппоро, является единственным муниципалитетом, выразившим заинтересованность в участии в торгах от лица Японского Олимпийского комитета.

Саппоро официально отказалась от участия в гонке на Зимние Олимпийские и Паралимпийские Игры 2026 года в сентябре 2018 года после землетрясения магнитудой 6,7 балла в районе Хоккайдо, произошедшего в начале того же месяца.

Технико-экономические обоснования были проведены как в Солт-Лейк-Сити, так и в Пиренеях-Барселоне, сообщил Морариу. Олимпийский и Паралимпийский комитет США выбрал Солт-Лейк-Сити в качестве своего партнера для будущей кандидатуры на проведение зимних Олимпийских игр, но не определил, на какое издание он хочет претендовать.

Игры 2034 года представляются наиболее подходящими на данном этапе, учитывая статус Саппоро как фаворита 2030 года, в то же время они позволят избежать любых потенциальных проблем, вызванных проведением в Лос-Анджелесе летних Олимпийских игр 2028 года. В Солт-Лейк-Сити, где проходили зимние Олимпийские игры 2002 года, будет использовано 100% существующих площадок.

Пиренеи-Барселона будет использовать объекты за пределами Испании для решения проблем, связанных с отсутствием объектов для катания на лыжах и прыжков на лыжах с трамплина, и пользуется поддержкой Олимпийского комитета Испании.

Комиссии Морариу, состоящей из восьми членов, поручено определить и рекомендовать потенциальные места проведения Зимних Олимпийских Игр, фактически положив конец традиционным торговым кампаниям. Она была создана в рамках радикальных изменений в процессе подачи заявок, принятых МОК на его сессии в июне прошлого года.

Первым примером нового процесса стало то, что на сессии МОК провинция Кангвон была выбрана столицей четвертых зимних юношеских Олимпийских Игр.