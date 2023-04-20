Три года простоя: что сейчас происходит на Хоргосе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» с понедельника возобновит свою работу. Информацию об этом сегодня распространил акимат Жетысуской области. Специальная экономическая зона была закрыта больше трех лет из-за пандемии коронавируса. Подготовка к ее открытию велась с начала года. И вот, после модернизации всех бизнес-процессов и наведения порядка на границе, она вновь будет запущена. Эксклюзивный репортаж с «Хоргоса» показал телеканал Jibek Joly, передает МИА «Казинформ».

10 января в заявлении Президента РК Касым-Жомарта Токаева прозвучало то, чего так долго ждали многие предприниматели. Глава государства поручил навести порядок на таможенных постах с Китаем. То есть правоохранительным органам, по сути, дали зеленый свет, и они начали проверки. Тогда как еще полмесяца назад представить такое было невозможно.

«На тот момент там у них борьба была достаточно серьезная, кто в этом пироге будет участвовать. Писали мы и говорили. Нам только отписывались и все. То есть были отписки. Не было каких-то действий», - рассказал председатель Совета Ассоциации таможенных представителей Казахстана Геннадий Шестаков.

По словам предпринимателей, коррупция на таможенных постах достигла неимоверных масштабов. Пункты пропуска на границе с Китаем превратились в одну большую «черную кассу». Ведь все расчеты за транспортировку груза из нейтральной зоны Поднебесной на территорию Казахстана производились наличными. И они нигде не учитывались.

«По сути дела мы родили олигополию. Естественно, они не создавали один свободный рынок. Они создавали все для собственных отгрузок. Другие компании, которые были туда допущены – это была сплошная коррупция. Это страшно, когда в 21 веке в чате пишут в долларах о расчете наличными деньгами. То есть ощущение, что у нас не 21 век, а глухие 90-ые», - сказала генеральный директор транспортной компании Оксана Сорокина.

Самостоятельно работать бизнесу не давали. Препоны ставились уполномоченными экономическими операторами. Они уже признали вину в завышении стоимости своих услуг. По словам бизнесменов, ценник у них порой доходил до 40 тысяч долларов за машину. А в день их проезжало свыше 200.

«30-40 тысяч долларов для того, чтобы проехать 1500 метров. Это с нашей казахстанской стороны заехать на китайскую сторону, загрузиться и выехать. Эта ставка была достаточно стабильная. Поднималась до 30-40 тысяч. Как сказать, минимальный такой тариф, который не резал ухо – было 10 тысяч долларов ставка», - отметил Геннадий Шестаков.

Антикоррупционная служба задержала руководителя таможенного поста «Нур жолы» и его заместителя. Они пытались дать взятку в виде 50 тысяч долларов сотруднику прокуратуры за положительное решение вопроса относительно проверки в пункте пропуска.

«Мы убрали многих посредников на границе. Сейчас любой человек, который хочет заниматься внешнеэкономической деятельностью, если у него в порядке все документы, приезжает, оформляется и выезжает», - заявил и.о. руководителя таможенного поста «Нур Жолы» Аскар Бекбергенов.

В электронной очереди на сегодня, чтобы проехать в Китай, стоит свыше 10 тысяч машин. Проблему создает не только расположенный на территории таможенного поста склад временного хранения, он сейчас заполнен почти до отказа, но и конфигурация некоторых автомобилей.

На низкую пропускную способность влияют и машины с 17-метровым прицепом. Они не соответствуют казахстанским стандартам транспортного средства. Поэтому курсируют только из Китая до пункта пропуска и обратно. Весь этот груз здесь перегружают уже в нормальные автомобили, досмотр которых занимает несколько часов.

Причем запретить въезд таких автоприцепов в нашу страну таможенная служба не имеет право. Поэтому им приходится штрафовать владельцев.

За последние три месяца составлено уже свыше 800 протоколов на сумму, превышающую 50 миллионов тенге.

Впрочем, после наведения порядка, увеличились так же таможенные и налоговые поступления. Если говорить в реальных цифрах, то в республиканский бюджет поступило свыше 3,5 трлн тенге. Это на 50% больше, чем годом ранее.



