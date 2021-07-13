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      Жамбылская область

    Три года лишения свободы получила жительница Тараза за интернет-мошенничество

    13 Июля 2021, 12:15

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Как не поддаться на уловки мошенников, как обезопасить себя от неоправданной траты денег и распознать обман в интернете, пояснили в прокуратуре Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Прокурор 1-го управления прокуратуры Жамбылской области Улан Косанов в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» разъяснил способы современного интернет-мошенничества и наиболее распространенных его виды.

    - Как часто совершаются интернет-мошенничества на территории Жамбылской области?

    - Рост подобных преступлений по нашей области составил 239,5% - с 81 факта до 275. Наиболее часто жертвы подвергаются обману в сфере продаж в социальных сетях (Instagram) и интернет объявлениях (на сайтах Kolesa, Krisha, OLX и так далее). Граждане, как правило, сами являются инициаторами знакомства, находят в сети объявления, вступают в контакт с мошенниками и, будучи введенными в заблуждение обманом и злоупотреблением доверием, самостоятельно отправляют деньги для приобретения товаров.

    - Можете привести какие-нибудь примеры?

    - К примеру, в Таразе завершен уголовный процесс по 37 эпизодам интернет-мошенничества в отношении Капашевой, которая в течение двух лет с использованием своей страницы в социальной сети «Instagram», под предлогом продажи женской одежды, обманула 37 граждан и завладела денежными средствами в размере 671​ 500 тенге. В этом году мошенницу разоблачили и осудили на три года лишения свободы.​

    - Какие мошеннические схемы наиболее распространены? ​

    - Мошенники постоянно изыскивают всё новые и более совершенные методы хищения, где используют самые разнообразные схемы. Это могут быть объявления о продаже на интернет площадках, где мошенники-продавцы просят перечислить деньги за товар, который впоследствии жертва не получает. Это объявление о покупке, при этом мошенники покупатели спрашивают реквизиты банковской карты и (или) СМС-коды якобы для перечисления денег за товар, а после чего похищают деньги с банковского счета. Продают товары, идентичные оригинальным, через интернет сайты «двойники» либо лже-интернет магазины, где мошенники привлекают своих жертв заниженными ценами и выгодными предложениями. Это могут быть и сообщения от друзей, когда мошенники пользуются чужой страницей в социальной сети и под видом друга (родственника) просят перечислить им деньги или сообщить данные вашей карты якобы для перечисления денег. Используют вирусы в телефоне - мошенники запускают вирусы в телефон, предлагают пройти по «зараженной ссылке» и - получают доступ к банковской карте, привязанной к телефону. В последнее время появился фишинг, то есть получение доступа к конфиденциальным данным, хищение денег со счетов лиц, с использованием неправомерного доступа к банковской карте жертвы.

    - Что Вы можете рекомендовать, дабы обезопасить себя от таких мошенничеств?

    - Оградить себя от подобного рода преступлений предельно просто. Прежде всего, нельзя доверять и поддаваться эмоциям при получении информации о выгодных предложениях. Любая просьба перевести денежные средства должна насторожить вас. Если продавец требует перечислить ему полную или частичную предоплату за приобретаемый товар на электронный счет, - подумайте, насколько вы готовы доверять незнакомому человеку. Посмотрите среднюю стоимость аналогичных товаров. Чересчур низкая стоимость должна вызвать у вас подозрение.

    Внимательно изучите объявление и информацию о лице, разместившем его. Возможно, торговая площадка имеет систему рейтингов продавцов. В этом случае изучите отзывы, оставленные другими покупателями. Помните, что серьезные интернет-магазины не будут просить вас перечислить деньги на виртуальный кошелек или счет мобильного телефона. Поищите информацию о магазине в интернете, посмотрите, как долго он находится на рынке.

    Когда вы имеете дело с сайтом крупной или известной вам компании, убедитесь в правильности написания адреса ресурса в адресной строке вашего браузера. Это будет нелишним.

    - А что делать человеку, если он все-таки попался на удочку мошенников?

    - В случае возникновения подозрения, что с вашей картой что-то не в порядке, к примеру, вы получили СМС-уведомление об ее блокировке, - немедленно обратитесь в банк. Не звоните и не отправляйте сообщения на номера, указанные в СМС-уведомлении. Единственная организация, которая сможет проинформировать вас о состоянии вашей карты, - это банк, обслуживающий вас.

    При получении сообщения со ссылкой на скачивание открытки, музыки, картинки или какой-нибудь программы, не спешите открывать её. Перейдя по ссылке, вы можете, сами того не подозревая, получить на телефон вирус или оформить подписку на платные услуги.

    - А как распознать мошенников в брокерской компании?

    - Для того чтобы не потерять свои деньги при выборе брокерской компании, необходимо обращать внимание на следующие признаки, которые характеризуют компанию-мошенника. Это обещание высоких процентов, отсутствие регистрации, обещание стабильной прибыли новичкам-трейдерам. Перед тем как доверить свой капитал, внимательно изучите не только интернет-ресурсы, но и официальную информацию о брокере.

    - С началом пандемии интернет-мошенничества уменьшились или усилились?

    - В связи с введением чрезвычайного положения, связанного с пандемией коронавируса, а также популяризацией информационных систем и востребованностью интернета, люди всё больше предпочитают приобретать товары посредством интернет торговли и оплачивать безналичным расчетом.

    К сожалению, мошенники пользуются этим и, используя такие человеческие качества, как доверчивость или жажда легкой наживы, дистанционно (онлайн) завладевают имуществом граждан. В таких случаях сразу вспоминается народная мудрость «Отдашь деньги руками, а ходишь за ними ногами».

    Будьте бдительны и не забывайте, что никто лучше вас самих не сможет уберечь ваше имущество и сбережения!​

    - Спасибо за беседу!

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Генпрокуратура
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