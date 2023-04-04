Три ФОКа планируют построить в селах Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В селах Павлодарской области планируют построить три физкультурно-оздоровительных комплекса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

«По программе «Ауыл – ел бесігі» в 2023 году запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селах Кеменгер Павлодарского района, Караоба Актогайского и Хмельницкое Щербактинского районов. На 2023-2024 годы по этой же программе поддержали пять проектов», - сообщил на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций заместитель руководителя управления физической культуры и спорта области Нурлан Есембаев.

ФОКи появятся в сельской зоне Аксу – в Жолкудуке и Алгабасе Алгабасского сельского округа, Пограничнике Достыкского сельского округа, Енбеке сельского округа им. Мамаита Омарова. Также подготовят привязку ПСД на строительство физкультурного комплекса в селе Каракала района Аккулы.

Нурлан Есембаев отметил, что из-за недобросовестного подрядчика, сорвавшего сроки сдачи, и позднего финансирования стали переходящими пять объектов. Но работы по их введению в эксплуатацию продолжаются. Это ФОКи в селах Мамаита Омарова, Береке Достыкского сельского округа в Аксу, Галкино Щербактинского района, Кенжеколь сельской зоны Павлодара и центр подготовки Олимпийского резерва в «Спорт-сити» в областном центре.

По данным управления, систематически занимаются спортом более 280 тысяч жителей области, из них 37,43% – в селах.



