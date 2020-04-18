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    Три эвакогоспиталя располагались в годы войны в Петропавловске

    18 Апреля 2020, 18:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне МИА «Казинформ» публикует серию специальных материалов об объектах военного времени. Корреспондент «Казинформ» подготовил материал о тех объектах, которые стали эвакуационными госпиталями, где оказывали помощь и осуществляли лечение больных и раненых в тылу. В Северо-Казахстанской области в январе-феврале 1942-го года развернули пять таких эвакуационных госпиталей. Три из них располагались в Петропавловске.

    Под госпитали отдавали помещения больниц, здание Дома пионеров, школы.

    «26 ноября 1941 года руководители города и области получили телеграмму следующего содержания: «Срочная. Петропавловск. Решением Военного Совета Среднеазиатского округа в Петропавловск следует эвакогоспиталь №3813. Просим обеспечить помещением на 1000 коек и квартирами 200 сотрудников, также топливом и транспортом для перевозки госпитального имущества. Начальник госпиталя Аверкиев, военный комиссар Курович», - рассказала директор Северо-Казахстанского государственного архива Сауле Маликова.

    Эвакогоспиталь №3813 прибыл из Ростова-на-Дону и в Петропавловске выполнял функцию сортировочного госпиталя.

    «Базой для госпиталей были Петропавловская физиолечебница, первая советская больница. В городе первых раненых принимал эвакогоспиталь №3813, образованный в 1941 году из выпускников фельдшерско-акушерской школы. Он размещался в зданиях центра города, удаленных друг от друга на 1,5-2 км. В нем в основном были люди с психоневрологическими заболеваниями и контуженные. По документам, в госпитале в период с 1 января по 25 июля 1942 года при каждом отделении организовали кружки по ликвидации неграмотности и малограмотности. За этот период обучили 94 человека неграмотных и 115 человек малограмотных. Из числа инвалидов подготовили 12 счетоводов, которые потом работали в колхозах», - рассказала директор архива.

    К весне 1942-го года в Петропавловске развернули 3 эвакогоспиталя на 2120 коек. Однако раненых было гораздо больше.

    С. Маликова рассказала, что 21 июля 1941 года сформировался госпиталь №3595. Туда поступали раненые с нейрохирургическими, челюстно-лицевыми, глазными и отоларингологическими заболеваниями. Каждые две недели составляли план массовой работы с расчетом, чтоб все раненые бойцы, командиры и политработники, находящиеся в госпитале, были в центре внимания политработников и медицинского персонала. Госпиталь расформировали в марте 1943-го года.

    «В декабре 1941 года Бюро Северо-Казахстанского обкома партии обратилось к руководству Булаевского, Мамлютского, Полудинского районов с просьбой «изыскать возможность обеспечить выздоравливающим раненым красноармейцам двухнедельное или месячное пребывание в селах для накопления сил». Вскоре интернаты были открыты», - сказала С. Маликова.

    В середине июня 1942 года в трех госпиталях Петропавловска насчитывалось более двух тысяч раненых бойцов и командиров. Кадры среднего медицинского персонала пополнялись за счет выпускников школы медсестер города Петропавловска, врачи приезжали из других городов. Люди в госпиталях работали в трудных условиях: несвоевременное водообеспечение, перебои с продовольствием и отсутствие транспорта для его доставки.

    Из архивных данных следует, что за первый год работы эвакогоспиталей 71% выписанных раненых возвращался в ряды Красную Армию.

    К началу 1943 года смертность среди раненых немного снизилась. Число врачей превысило 60 человек. Сложнейшие операции проводил доктор медицинских наук профессор Альпин. Среди врачей пятеро имели степень кандидата медицинских наук.

    К сожалению, не всем раненым удавалось спасти жизнь. В Петропавловске есть старое кладбище, где солдаты Великой Отечественной войны, скончавшиеся от болезней и ран в эвакуационных госпиталях города.

    Автор:

    Олеся Жуковень

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