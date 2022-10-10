Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматинская область

    Три единицы спецтехники чистят снег на трассе в Алматинской области

    10 Октября 2022, 10:14

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – Движение для проезда транспорта не ограничено, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram- канал компании АО «НК «КазАвтоЖол».

    «Первый снег выпал на автодороге республиканского значения «Кеген-Нарынкол». Дорожные службы АО «НК «КазАвтоЖол» принимают оперативные меры по расчистке данного участка. Задействовано 3 единицы спецтехники и 5 человек персонала. Движение для проезда автотранспортных средств не ограничено, безопасный проезд обеспечен», - сообщили в пресс-службе компании.

    Ранее сообщалось, что 10 октября на востоке Казахстана ожидаются дождь и снег.

    Кадр из видео

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Алматинская область Транспорт Видео Регионы Казахстана Дороги
    Новости по теме
    Новости по теме
    Столбы освещения автотрассы упали в Павлодарской области из-за сильного ветра
    6,2 млрд тенге выделили на ремонт дорог в Петропавловске
    В Алматы временно ограничат проезд по улице Досмухамедова
    Пять автобусов изменили маршрут в Астане из-за ремонта дорог
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске