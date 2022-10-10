Три единицы спецтехники чистят снег на трассе в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – Движение для проезда транспорта не ограничено, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram- канал компании АО «НК «КазАвтоЖол».

«Первый снег выпал на автодороге республиканского значения «Кеген-Нарынкол». Дорожные службы АО «НК «КазАвтоЖол» принимают оперативные меры по расчистке данного участка. Задействовано 3 единицы спецтехники и 5 человек персонала. Движение для проезда автотранспортных средств не ограничено, безопасный проезд обеспечен», - сообщили в пресс-службе компании.

Ранее сообщалось, что 10 октября на востоке Казахстана ожидаются дождь и снег.

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