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    Три дня до пуска: космический корабль «Союз МС-22» вывезли на старт

    18 Сентября 2022, 14:31

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На космодроме Байконур приступили к заключительному этапу подготовки к запуску транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-22», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сегодня в 7:30 местного времени начался вывоз и установка ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-22» на стартовый комплекс 31-й площадки космодрома Байконур. Это означает, что до пуска остается три дня.

    Ракету космического назначения вывозят из монтажно-испытательного корпуса, где проходила ее общая сборка и испытания и по железнодорожным путям доставляют к стартовому комплексу «Восток».

    За процессом вывоза и транспортировки ракеты с космическим кораблем наблюдают специалисты, гости, прибывшие на космодром, а также по традиции дублирующий экипаж предстоящего пилотируемого запуска.

    Сегодня в течение дня, после установки ракеты в вертикальное положение и сведения колонн обслуживания на стартовом комплексе, специалисты предприятий Роскосмоса приступят к предстартовым работам.

    Как сообщалось, прибывшие 5 сентября 2022 года на космодром Байконур участники 68-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) вот уже две недели ведут предстартовую подготовку на Байконуре.

    Старт ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-22» запланирован на 21 сентября 2022 года. В составе основного экипажа – российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, который является уроженцем Казахстана, а также американский астронавт Франциско Рубио, полет которого основан на договоренностях между Рокскосмосом и НАСА.


    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур
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