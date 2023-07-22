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    Три девочки утонули в реке Иргиз в Актюбинской области

    22 Июля 2023, 08:15

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Айтекебийском районе утонули три несовершеннолетние девочки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Актюбинской области.

    «21 июля в 16:45 на пульт службы спасения поступило сообщение о том, что 3 несовершеннолетних детей утонули в запрещенном месте для купания в реке Иргиз, в 3 километрах от села Аралтогай, Айтекебийского района. Очевидцы извлекли из воды тела девочек», - сообщили в ДЧС.

    Оперативно-спасательным отрядом в 21:32 извлекли тело из воды несовершеннолетнего ребёнка, 2013 года рождения, с глубины 6 метров на расстоянии 10 метров от берега.

    По предварительной информации, 3 детей, 2007, 2011 и 2013 годов рождения, две из них жительницы района Айтеке би, третья девочка приехала из Иргизского района.

    Во время купания мать девочки была рядом.

    Ранее сообщалось, что с мая на водоемах области утонули 8 человек, из них 6 детей. В 2022 году за этот период утонули 13 человек, в том числе 9 детей.

    Во многих случаях причиной трагедий является утопление в необорудованных и несанкционированных водоемах, неумение плавать, оставление детей без присмотра родителей.

    В целях предупреждения несчастных случаев на воде департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области предупреждает о строгом соблюдении правил безопасности на воде.

    1) Не оставлять детей на водоемах без присмотра взрослых;

    2) Не купаться в незнакомых и не оборудованных для купания местах;

    3) Не купаться в состоянии опьянения;

    4) Не заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;

    5) Не плавать на предметах, не предназначенных для плавания;

    6) Не оставлять на берегу и в раздевалках мусор, который может нанести травму отдыхающим.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Актюбинская область Происшествия МЧС
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