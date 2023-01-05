Три члена Правительства РК - представители Президентского молодежного кадрового резерва

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Из 350 резервистов Президентского молодежного кадрового резерва на различные ответственные должности назначены 258 человек. Об этом сообщил в Telegram-канале Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин, передает МИА «Казинформ».

«Судя по реакции в социальных сетях, в последних кадровых изменениях наибольший общественный интерес вызвало выдвижение молодых кадров.

В связи с этим хочется обратить внимание, что новые министры Асхат Оралов и Зульфия Сулейменова состоят в Президентском молодежном кадровом резерве (ПМКР). Этот проект был инициирован Главой государства Касым-Жомартом Токаевым еще в 2019 году. На сегодняшний день уже три члена Правительства являются представителями ПМКР.

Всего из 350 резервистов на различные ответственные должности назначены 258 человек, из них 34 – политические госслужащие и госслужащие корпуса «А» (руководители аппаратов, председатели комитетов).

Таким образом, продолжается планомерная работа по выдвижению молодых профессионалов на руководящие должности. Дальнейшая реализация проекта ПМКР является одним из приоритетов предвыборной программы Президента», - написал Ерлан Карин.



