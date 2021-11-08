Три человека скончались от ковидной пневмонии в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 6.11.2021 г. зафиксировано 27 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 60 человек выздоровело. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 80356, летальных случаев - 5071, выздоровевших - 69957.