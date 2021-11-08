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Три человека скончались от ковидной пневмонии в Казахстане

8 Ноября 2021 09:00
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Три человека скончались от ковидной пневмонии в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 6.11.2021 г. зафиксировано 27 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 60 человек выздоровело. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 80356, летальных случаев - 5071, выздоровевших - 69957.


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