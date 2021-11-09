Три человека скончались от коронавируса за сутки в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области остается напряженной ситуация с распространением коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вторые сутки подряд регион удерживает сомнительное лидерство по числу новых случаев коронавируса. За минувшие сутки выявили 135 инфицированных. Меньше, чем в предыдущие дни, но больше среди всех регионов страны.

По информации пресс-службы управления здравоохранения, из 135 новых случаев только 12 относятся к бессимптомному носительству. Скачок заболеваемости произошел в Айыртауском районе – сразу 13 случаев. Тогда как за два выходных дня там выявили 14 человек с коронавирусом. По-прежнему высокое число инфицированных за сутки в Петропавловске и Кызылжарском районе – 50 и 16 случаев, соответственно. Ни одного положительного результата ПЦР-анализа за последние три дня - в Уалихановском районе.

В инфекционных стационарах находятся 636 человек. Загруженность составляет 36%. В реанимации остается 51 человек. Реанимационные койки заняты на 42%.

Скончались за минувшие сутки от коронавируса трое жителей региона. Общее количество летальных случаев – 317.

С начала пандемии коронавирус выявили у 30 015 североказахстанцев. Выздоровели 26 637 человек.