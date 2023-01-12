Три человека претендуют на мандат сенатора в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – По всем регионам страны идет подготовка к выборам депутатов в Сенат РК. До сегодняшнего вечера шли агитационные кампании, кандидаты встречались с депутатами-выборщиками. В пятницу, 13 января, наступит день тишины. Кто будет представлен из Карагандинской области, расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

В Карагандинской области было выдвинуто семь кандидатов в депутаты Сената. Зарегистрировано три кандидата: депутат областного маслихата, работник коммерческой структуры и представитель общественной организации.

По информации облизбиркома, зарегистрированы следующие кандидаты:

1.Серик Утешов. Его кандидатуру выдвинули маслихаты Нуринского и Осакаровского районов.

Утешов Серик Балгатаевич родился в 1962 году в поселке Атасу Жанааркинского района Карагандинской области.

Имеет высшее образование, закончил КарГУ им. Е.А. Букетова по специальности «экономист».

Трудовую деятельность начал в 1981 году слесарем автогаража совхоза «Дружба» в селе Атасу Жанааркинского района. В государственной службе с 1989 года. Был старшим экономистом бюджетного отдела финансового отдела исполкома Джезказганского областного Совета народных депутатов. В разные годы исполнял обязанности экономиста, старшего специалиста, начальника отдела и заместителя руководителя Жезказганского областного финансового управления.

Был председателем Жезказганского областного комитета внешнеэкономических связей.

Занимал должность заместителя акима Жезказганской области.

Также занимал руководящие должности в Карагандинском областном финансовом управлении.

Был заместителем акима Карагандинской области.

С 2017 года по сегодняшний день является секретарем Карагандинского областного маслихата.

2. Татьяна Шатохина – самовыдвиженец.

Шатохина Татьяна Николаевна родилась в городе Караганде в 1970 году.

Имеет три высших образования: 1993 году окончила Карагандинский государственный университет им.Е.А.Букетова; в 1997 г. Национальную высшую школу государственного управления при Президенте Республики Казахстан; в 2015 году - Алматинскую академию экономики и статистики.

Трудовую деятельность начала в 1988 году лаборантом кафедры психологии Карагандинского педагогического института.

Была преподавателем курса «Основы выбора профессии» УПК Советского районо города Караганды; специалистом по социальной защите, главным специалистом по внутренней политике Кировской районной администрации города Караганды; заместителем председателя Комитета по культуре, спорту и делам молодежи Кировского района города Караганды; заведующей отделом внутренней политики аппарата акима города Караганды; проректором-заведующей кафедрой управления государственной службой областного института повышения квалификации и переподготовки государственных служащих и работников образования; директором КГКП «Региональный центр переподготовки и повышения квалификации государственных служащих» аппарата акима Карагандинской области; акимом района имени Казыбек би города Караганды.

С 2020 года по сегодняшний день является заместителем председателя Территориального объединения профсоюзов «Профсоюзный центр Карагандинской области».

3. Мурат Абилов – самовыдвиженец.

Абилов Мурат Смагулович родился в городе Караганде в 1959 году. Окончил Карагандинский государственный университет по специальности «юрист».

Трудовую деятельность начал в 1982 году и.о.следователя Темиртауского УВД.

Был следователем прокуратуры Металлургического района Карагандинской области; старшим следователем прокуратуры Карагандинской области; судьей Нуринского районного суда Карагандинской области; председателем Нуринского районного суда Карагандинской области и Кировского районного суда города Караганды; начальником управления юстиции Карагандинской области; заместителем прокурора Актюбинской области; заместителем председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК; заместителем и первым замом прокурора Карагандинской области; начальником департамента юстиции Карагандинской области и города Астаны.

С 2018 года по сегодняшний день является руководителем региональной палаты частных судебных исполнителей по Карагандинской области.

Напомним, Указом Главы государства выборы депутатов Сената Парламента РК назначены на 14 января 2023 года.

Порядок формирования Сената определен Конституцией РК. В верхней палате Парламента представлено по два человека от каждой области, города республиканского значения и столицы. Депутаты Сената избираются на основе косвенного избирательного права при тайном голосовании выборщиков – депутатов маслихатов. Срок полномочий депутатов Сената составляет шесть лет. При этом половина переизбирается каждые три года.

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