Три человека пострадали в результате опрокидывания автомобиля в Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Машина опрокинулась в Абайской области, три ее пассажира доставлены в больницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

«8 октября на трассе Кайнар-Семей 43-летний водитель «Toyota Land Cruiser 200» не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание автотранспорта.

В результате ДТП в больницу доставлены три пассажира, один из которых несовершеннолетний ребенок.

В настоящее время назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение», - говорится в публикации пресс-службы Министерства внутренних дел Республики Казахстан в Telegram.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ