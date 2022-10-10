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    Три человека пострадали в результате опрокидывания автомобиля в Абайской области

    10 Октября 2022, 21:54

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Машина опрокинулась в Абайской области, три ее пассажира доставлены в больницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

    «8 октября на трассе Кайнар-Семей 43-летний водитель «Toyota Land Cruiser 200» не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание автотранспорта.

    В результате ДТП в больницу доставлены три пассажира, один из которых несовершеннолетний ребенок.

    В настоящее время назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение», - говорится в публикации пресс-службы Министерства внутренних дел Республики Казахстан в Telegram.

    Фото: t.me/POLICE_of_KZ

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    ДТП Происшествия Абайская область
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