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    Три человека пострадали в ДТП в Павлодаре

    1 Ноября 2021, 12:53

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре в ДТП пострадали два пассажира авто, прохожего завалило забором. В городе столкнулись две легковушки, отчего одна снесла ограду частного дома, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 08:40 в городе Павлодаре 21-летний водитель автомашины марки «ВАЗ-2110», двигаясь по улице Горького, на пересечении улиц Абая-Горького, не выполнив требования дорожного знака «Уступи дорогу», совершил столкновение с автомашиной марки «Хонда». От удара водитель «ВАЗ» также совершил наезд на заборное ограждение частного дома, которое упало на проходящего мимо прохожего», - рассказали в департаменте полиции Павлодарской области.

    По информации правоохранительных органов, из-за аварии прохожий с травмами госпитализирован. Двое пассажиров автомобиля «Хонда»: супруга и дочь водителя обратились за медицинской помощью.

    «Автомашина «ВАЗ-2110» водворена на штрафную стоянку. Проводится проверка, назначены экспертизы», - добавили в ведомстве.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область ДТП МВД РК
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