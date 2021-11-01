Три человека пострадали в ДТП в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре в ДТП пострадали два пассажира авто, прохожего завалило забором. В городе столкнулись две легковушки, отчего одна снесла ограду частного дома, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В 08:40 в городе Павлодаре 21-летний водитель автомашины марки «ВАЗ-2110», двигаясь по улице Горького, на пересечении улиц Абая-Горького, не выполнив требования дорожного знака «Уступи дорогу», совершил столкновение с автомашиной марки «Хонда». От удара водитель «ВАЗ» также совершил наезд на заборное ограждение частного дома, которое упало на проходящего мимо прохожего», - рассказали в департаменте полиции Павлодарской области.

По информации правоохранительных органов, из-за аварии прохожий с травмами госпитализирован. Двое пассажиров автомобиля «Хонда»: супруга и дочь водителя обратились за медицинской помощью.

«Автомашина «ВАЗ-2110» водворена на штрафную стоянку. Проводится проверка, назначены экспертизы», - добавили в ведомстве.