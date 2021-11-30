Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Три человека пострадали в аварии на объездной дороге в Петропавловске

    30 Ноября 2021, 14:03

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске, на объездной дороге, столкнулись«ВАЗ-21093» и «Toyota Camry», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, на месте происшествия работали спасатели и три машины скорой помощи. 42-летнего водителя и 36-летнего пассажира «ВАЗ» с различными травмами госпитализировали в одно из медицинских учреждений города. 28-летнего водителя «Toyota» после оказания медпомощи отпустили домой.

    «По факту дорожно-транспортного происшествия проводится дознание, назначен ряд необходимых экспертиз. У водителей взят забор крови для установления состояния опьянения. Для принятия процессуального решения материалы дела переданы в отдел административной полиции Петропавловска», - прокомментировали в пресс-службе.

    Неделю назад в аварии на объездной дороге в Петропавловске погиб мужчина.

    За 10 месяцев на дорогах области зарегистрировали 151 ДТП, в которых 28 человек погибли и 206 получили ранения.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область ДТП
    Новости по теме
    Новости по теме
    Семья из 6 человек погибла в ДТП в Атырауской области
    4 человека погибли в ДТП в Атырауской области
    В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
    Ребенок погиб в ДТП на трассе в ЗКО
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    3 Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи