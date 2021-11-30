Три человека пострадали в аварии на объездной дороге в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске, на объездной дороге, столкнулись«ВАЗ-21093» и «Toyota Camry», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, на месте происшествия работали спасатели и три машины скорой помощи. 42-летнего водителя и 36-летнего пассажира «ВАЗ» с различными травмами госпитализировали в одно из медицинских учреждений города. 28-летнего водителя «Toyota» после оказания медпомощи отпустили домой.

«По факту дорожно-транспортного происшествия проводится дознание, назначен ряд необходимых экспертиз. У водителей взят забор крови для установления состояния опьянения. Для принятия процессуального решения материалы дела переданы в отдел административной полиции Петропавловска», - прокомментировали в пресс-службе.

Неделю назад в аварии на объездной дороге в Петропавловске погиб мужчина.

За 10 месяцев на дорогах области зарегистрировали 151 ДТП, в которых 28 человек погибли и 206 получили ранения.