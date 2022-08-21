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    Три человека пострадали при столкновении легкового авто с грузовиком

    21 Августа 2022, 16:30

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Три человека пострадали при столкновении легкового автомобиля с «КамАзом», передает МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО, 21 августа произошло ДТП на трассе Усть-Каменогорск - Алтай. В результате столкновения двух автомобилей «Тойота» и грузового «КамАза» пострадали три человека.

    Двух пострадавших забрала скорая помощь. Прибывшими на место происшествия врачами Центра медицины катастроф оказана первая медицинская помощь водителю легкового автомобиля, 1976 года рождения. Затем бригада ЦМК доставила его в первую городскую больницу с переломами и ушибами .
    ДЧС ВКО предупреждает, об экстренной ситуации необходимо сообщать по номеру 112.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Восточно-Казахстанская область ДТП Происшествия
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