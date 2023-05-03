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    Три человека получили травмы при землетрясении магнитудой 5,2 в Китае

    3 Мая 2023, 14:44

    БАОШАНЬ. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - Три человека получили легкие травмы в результате землетрясения магнитудой 5,2, которое произошло во вторник вечером на территории города Баошань провинции Юньнань на юго-западе Китая. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

    Все они были отправлены в больницы на лечение. Полученные ими травмы не представляют угрозы для жизни.

    Местные власти запустили механизм экстренного реагирования на стихийное бедствие третьего уровня, направив в срочном порядке в пострадавший район бригады аварийно-спасательной службы для проведения соответствующих работ на месте.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Происшествия Китай Землетрясение
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