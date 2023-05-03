Три человека получили травмы при землетрясении магнитудой 5,2 в Китае

БАОШАНЬ. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - Три человека получили легкие травмы в результате землетрясения магнитудой 5,2, которое произошло во вторник вечером на территории города Баошань провинции Юньнань на юго-западе Китая. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

Все они были отправлены в больницы на лечение. Полученные ими травмы не представляют угрозы для жизни.

Местные власти запустили механизм экстренного реагирования на стихийное бедствие третьего уровня, направив в срочном порядке в пострадавший район бригады аварийно-спасательной службы для проведения соответствующих работ на месте.



