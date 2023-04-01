Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.01 eur/kzt 485.59

    rub/kzt 5.36 cny/kzt 64.79
Прогноз погоды
Астана+11+13℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Три человека получили травмы при резком спуске эскалатора в одном из столичных ТРЦ

    1 Апреля 2023, 01:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Три человека получили травмы при резком спуске эскалатора в одном из столичных ТРЦ. Эту информацию корреспонденту МИА «Казинформ» подтвердил официальный представитель МЧС РК Руслан Иманкулов.

    «По предварительным данным, в торгово-развлекательном центре «Сарыарка» произошел резкий спуск эскалатора с третьего на второй этаж. На момент спуска на эскалаторе находилось около 20 человек. Предварительно, в результате резкого спуска незначительные телесные повреждения получили двое взрослых и один ребенок. Они были осмотрены службой «103», - сообщил Руслан Иманкулов.

    Официальный представитель МЧС РК также добавил, что после осмотра врачами люди были отпущены домой.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Происшествия МЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Крупный пожар произошел в Алматинской области
    В Гамбурге объявили режим чрезвычайной опасности из-за пожара
    Как пожарить шашлык, чтобы не устроить пожар - советы спасателей
    Мужчина ушел под воду вместе с трактором из-за паводка в Акмолинской области
    Популярное
    1 Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
    2 Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
    3 Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю
    4 Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО
    5 Наезд автобуса на 6 человек в Шымкенте: ручной тормоз был поставлен уже после ДТП
    Новости партнеров