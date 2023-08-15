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    Три человека погибло в ДТП в Карагандинской области

    15 Августа 2023, 16:25

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - 15 августа на автодороге Алматы - Екатеринбург в 50 км от поселка Аксу-Аюлы произошла авария с участием Chevrolet Cobalt и Volkswagen Passat, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    Как сообщили в полиции, в результате ДТП 41-летний водитель автомашины Volkswagen и две его пассажирки от полученных травм скончались на месте происшествия. Также 28-летний водитель автомашины Chevrolet и семь пассажиров обеих автомашин доставлены в медицинское учреждение.

    По факту зарегистрировано уголовное дело по ч. 4 ст. 345 УК РК, назначены соответствующие экспертизы.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Карагандинская область ДТП Происшествия Караганда
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