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    Три человека погибли за неделю в пожарах в СКО

    14 Декабря 2022, 19:36

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за неделю зарегистрировали 25 пожаров, в которых три человека погибли и четыре – получили травмы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Врио начальника управления государственного пожарного контроля Айдар Мусатаев на брифинге сообщил, что 4-го декабря в селе Николаевке Есильского района в собственном доме погибла 81-летняя женщина. Предполагаемой причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

    Два пожара произошли 6-го декабря в селе Новоселовке района им. Г. Мусрепова и райцентре Тайынша. В первом погиб 40-летний мужчина. Причиной пожара предварительно назвали перекал дымохода. В Тайынше из-за несоблюдения техники безопасности при эксплуатации газового баллона произошел хлопок газовоздушной смеси. С термическими ожогами госпитализировали 36-летнего хозяина дома, который скончался 12-го декабря.

    С начала года по области зарегистрировали 648 пожаров, в которых погибли 36 человек, травмы различной степени тяжести получили 30 жителей региона. От отравления угарным газом пострадали 25 человек, из них семь детей. Материальный ущерб от пожаров превысил 426,7 млн тенге.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Происшествия Пожар
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