Три человека погибли, восемь пострадали в ДТП в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Авария произошла 24 сентября между аулами в Шиелийском районе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«Начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Назначены судебные экспертизы. Обстоятельства происшествия устанавливаются», - сообщили в полиции.

Ранее сообщалось о смертельном ДТП в Акмолинской области. Автомашина с водителем и двумя пассажирами загорелась на трассе в Акмолинcкой области. Все трое погибли.

В тот же день утром погибли три человека в ДТП близ села Алмалы в Сарканском районе Жетысуской области.

Также сообщалось, что погибли два человека в ДТП в Павлодарской области при столкновении легковушки с микроавтобусом.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ