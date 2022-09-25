Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Три человека погибли, восемь пострадали в ДТП в Кызылординской области

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
25 Сентября 2022, 16:03
Три человека погибли, восемь пострадали в ДТП в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Авария произошла 24 сентября между аулами в Шиелийском районе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«Начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Назначены судебные экспертизы. Обстоятельства происшествия устанавливаются», - сообщили в полиции.

photoРанее сообщалось о смертельном ДТП в Акмолинской области. Автомашина с водителем и двумя пассажирами загорелась на трассе в Акмолинcкой области. Все трое погибли.

В тот же день утром погибли три человека в ДТП близ села Алмалы в Сарканском районе Жетысуской области.

Также сообщалось, что погибли два человека в ДТП в Павлодарской области при столкновении легковушки с микроавтобусом.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ
Кызылординская область   ДТП   Происшествия  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Когда пройдет матч отбора Евро-2024 между Казахстаном и Северной Ирландией
Когда пройдет матч отбора Евро-2024 между Казахстаном и Северной Ирландией